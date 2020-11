PSG - Neymar prêt à prolonger si l'équipe reste compétitive

Leonardo l'a expliqué hier, l'avenir de Neymar semble s'écrire au Paris-Saint Germain pour encore un long moment. Alors que le contrat du Brésilien se termine en juin 2022, le club de la capitale et la star parisienne négocient actuellement pour prolonger l'aventure un peu plus longtemps. Selon les informations d'ESPN, la situation est claire dans la tête du numéro 10 parisien, il souhaite continuer au PSG mais à une seule condition.

Le média américain révèle que l'ancien Blaugrana serait d'accord pour prolonger 5 ans et au même salaire mais uniquement si le club reste compétitif. Et le meilleur de prouver le compétitivité de l'équipe serait de conserver Kylian Mbappé. "Neymar et Mbappé sont proches sur et en dehors du terrain et le Brésilien veut que son jeune coéquipier reste sur place, et a communiqué avec Leonardo à ce sujet" annonce ESPN. L'avenir du capitaine de la Seleção semble donc étroitement lié à celui de l'attaquant des Bleus, qui est depuis plusieurs saisons annoncé proche du Real Madrid.