PSG - Neymar raconte son calvaire lié aux blessures

Neymar s'est confié, à coeur ouvert, sur ses souffrances face aux blessures qui l'ont handicapé ces dernières années.

Neymar fait la couverture du Vogue Arabia, édition printemps été 2020. L'attaquant du PSG, âgé de 28 ans et rentré au Brésil pour le confinement, est revenu sur les nombreuses blessures qui l'ont éloigné des terrains ces dernières années, notamment en 2018 et 2019 lors des huitièmes de finale de Ligue des Champions avec Paris. Recruté pour 222 millions d'euros et attendu comme un potentiel Ballon d'Or, le numéro 10 brésilien n'a finalement jamais pu exprimer tout son talent lors des matchs couperets du PSG jusqu'à cette saison, où il a brillé face à Dortmund (2 buts sur les 3 marqués).

Aujourd'hui débarrassé de ses pépins physiques, Neymar confie qu'il a énormément souffert de ses blessures. "Il n’y a rien de pire pour un sportif qu’une blessure. Franchement, j’en ai beaucoup souffert ces deux dernières saisons et j’ai même eu des moments où je me suis remis en question" explique Neymar. "La moitié des succès d'un athlète provient du mental. Si le mental est bon, le jeu est plus naturel". Ces derniers jours, malgré le confinement, le Brésilien a affiché ses séances de travail sur les réseaux sociaux et apparaît plus fit que jamais. Une hygiène de vie retrouvée pour une nouvelle vie sans blessure ?