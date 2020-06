PSG - Neymar réagit au retour de la Champions League

"Je ne peux plus attendre mon amour, la Champions League est de retour". C'est par ces mots, postés sur son compte Instagram, que Neymar a réagi aux annonces de l'UEFA ce mercredi. L'instance européenne a en effet dévoilé le calendrier de reprise de la C1, avec au programme un final 8 réunissant les huit quarts-de-finalistes à partir du 12 août prochain, à Lisbonne. Rappelons que le PSG s'était hissé en quarts grâce à sa victoire sur Dortmund, en mars, juste avant l'interruption des compétitions.

Le Brésilien, qui a passé le confinement dans son pays natal, est attendu avec le reste de ses coéquipiers, lundi prochain (22 juin), pour la reprise de l'entraînement au Camp des Loges. On sera alors à un peu plus d'un mois de la reprise des compétitions, pour le PSG, qui devrait reprendre avec les finales de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue fin juillet.