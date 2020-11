PSG - Neymar réclame à son tour de l'argent au FC Barcelone

Les histoires entre Neymar et le FC Barcelone ne se termineront jamais. En début de semaine, le Barça réclamait 10,2 millions d'euros à son ancien joueur. Le club catalan aurait commis une erreur de calcul en 2015 lors du paiement du salaire du Brésilien et lui aurait accidentellement versé des charges qui devaient revenir au fisc espagnol. Quelques jours plus tard, la star parisienne contre-attaque.

La Cadena Ser affirme que le numéro dix parisien demande de son côté 60 millions aux Blaugrana. Toujours selon les informations du média espagnol, le capitaine de la Seleção estime que ses anciens dirigeants lui doivent 44 millions d'euros de prime à la signature et d'intérêts. Récemment, Neymar réclamait 43,6 millions d'euros de revenus non payés par son ancien employeur, mais le joueur a finalement été condamné à payer 6,7 millions d'euros au Barça par la justice espagnol. L'ancien joueur barcelonais a fait appel de cette décision.