PSG - Neymar redevient la priorité du Barça sur le mercato

Pour se relever de l'humiliation subie face au Bayern vendredi (2-8), le Barça aurait recouché le nom de Neymar comme priorité sur le mercato.

Le FC Barcelone va-t-il soigner son chagrin en recrutant Neymar ? Humilié 8-2 par le Bayern Munich vendredi dernier, le Barça va devoir se relever rapidement pour éviter une exode des talents, et en particulier celui de Lionel Messi. Et alors qu'Esporte Interativo annonçait, hier, que La Pulga aurait clairement émis son envie de départ, Sport, un média catalan, dégaine la carte Neymar ce lundi matin.

Lubie des socios depuis son départ du PSG en 2017, le Brésilien est de nouveau lié au FC Barcelone par la presse locale. "Le Barça pense de nouveau à Neymar" titre le journal. Conscient qu'il faut un gros recrutement pour éviter une saison délicate au Barça : défaite en Liga et humiliation en quart de finale de la Ligue des Champions, Bartomeu aurait changé ses plans sur le mercato : fini la piste Lautaro Martinez, l'option Neymar relancée.

On apprend ainsi que le Parisien n'écarte toujours pas un retour au Barça, même s'il semble plus heureux que jamais à Paris. Et que le Barça pense avoir de quoi satisfaire le PSG ! Toujours selon Sport, le Barça pense pouvoir ouvrir les négociations avec le PSG en proposant Antoine Griezmann + un chèque compris entre 50 et 60 millions d'euros. Pas sûr en revanche que les Parisiens soient intéressés par le Français, auteur d'une saison plus que délicate au Camp Nou.