PSG - Neymar redouble d'efforts à l'entraînement

Toujours au Brésil où il est confiné depuis plusieurs mois, Neymar garde le rythme. Bien que la saison de Ligue 1 soit terminée, le Brésilien et le Paris Saint-Germain pourraient retrouver les quarts de finale de la Ligue des Champions en août prochain, si la compétition reprend. Sur ses terres natales, l'attaquant parisien s'entretient et multiplie les efforts pour être en pleine forme au moment de la reprise. Dans des vidéos publiées sur les réseaux sociaux, on peut le voir en pleine séance avec Ricardo Rosa, son préparateur personnel.

"L'objectif est d'être prêt quand ils (les dirigeants du PSG) annonceront le retour des activités du club, afin que je puisse être dans le meilleur état possible. Je suis ici, je m'entraîne dur, avec le même rythme et la même fréquence que je le ferais avec le club. L'entraînement est encore plus difficile en fait, avec plus d'exercices pour compenser le manque de jeu" a déclaré Neymar dans des propos relayés par la BBC.