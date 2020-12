PSG - Neymar relance le feuilleton Lionel Messi : "Ce que je veux le plus, c'est rejouer avec lui"

Qu'il semble loin le temps où Neymar faisait des pieds et des mains pour rejoindre Barcelone. Très heureux à Paris, où il est depuis 2017, le Brésilien souhaiterait désormais prolonger son aventure dans la capitale, au sein d'un groupe qui lui offre toutes les responsabilités. Mais visiblement, le numéro 10 parisien aurait une idée encore plus ambitieuse en tête : rejouer avec Lionel Messi, qu'il a cotoyé de 2013 à 2017. La Pulga, qui arrive en fin de contrat au mois de juin et qui était tout proche de quitter le Barça cet été, sera-t-elle réceptive à l'invitation de Neymar ? Quoi qu'il en soit, le Ney est, semble-t-il, prêt à tout, même à le laisser jouer à sa place.

"Ce que je veux le plus, c'est profiter à nouveau avec Lionel Messi sur le terrain. Vous pouvez même le mettre à ma place, pas de problèmes (rires). Mais je veux jouer à nouveau avec lui. Nous devons le faire l'année prochaine !" a-t-il lancé.