PSG - Neymar s'inspire de la confiance de l'équipe

Auteur du but décisif face à Saint-Etienne vendredi soir en finale de Coupe de France (1-0), Neymar s'apprête à disputer une autre finale, face à Lyon, en Coupe de la Ligue demain. Et à quelques heures de cette affiche, le numéro 10 du PSG s'est confié sur son site internet sur les derniers rendez-vous de la saison. Ainsi, il explique que les Parisiens ont "quatre finales" devant eux et que la bonne ambiance globale se ressent sur ses prestations.

"Nous avons quatre finales devant nous. Nous avons remporté la Coupe de France et nous avons la finale de la Coupe de la Ligue et les trois matches de Ligue des Champions. Chaque match est une finale, c’est comme ça qu’on le voit. Nous entrons sur le terrain pour gagner. L’équipe est confiante et unie. C’est sûr que cette confiance et cette union de l’équipe se ressentent sur mon rendement, donc je suis encore plus satisfait. C’est un tout : le rendement de chacun et une équipe forte vont nous permettre de remporter des titres" a-t-il déclaré.