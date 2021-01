PSG - Neymar se livre sur sa relation avec Mbappé et revient sur la défaite en finale de Ligue des Champions (vidéo)

Neymar est sans nul doute la plus grande star du championnat de France et sa présence est plutôt rare dans les médias. Exceptionnellement, le numéro dix du Paris Saint-Germain s'est livré pendant de longues minutes au micro de l'émission Sept à Huit sur TF1. L'attaquant de 29 ans a notamment évoqué sa relation avec Kylian Mbappé.

"Nous avons une relation de frêres. Moi je suis l'ainé, nous aimons beaucoup jouer ensemble. Je veux sortir le meilleur de lui. C'est un garçon en or, je l'appelle "Golden Boy" parce qu'il est vraiment en or. Il a un coeur énorme. En tant que joueur de foot tout le monde sait ce qu'il vaut, mais même en dehors du terrain il est incroyable. Il est souriant, joyeux, il aime s'amuser. On se ressemble beaucoup et nous devons être heureux pour être à 100%".

Interrogé sur la défaite (1-0) en finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich, l'international brésilien a avoué avoir été marqué par cet échec. "C'est quelque chose que je n'ai pas du tout aimé. J'en ai pleuré. Je voulais vraiment rapporter cette coupe en France. Malheureusement nous n'avons pas réussi cette fois-ci. Mais nous aurons d'autres opportunités. Nous allons tout faire pour aller en finale et décrocher ce titre" a annoncé le capitaine de la Seleção.