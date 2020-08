PSG - Neymar se projette sur la saison prochaine !

Dimanche dernier, Neymar (28 ans) a quitté le terrain en larmes à l'issue de la défaite du PSG en finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich (0-1). Mais quelques jours plus tard, le Brésilien semble avoir retrouvé des couleurs et a affiché une détermination sans faille pour la saison prochaine, avec Paris. "Félicitations à chaque joueur et staff... Nous n'avons pas fini comme nous voulions et souhaitions mais c'était incroyable de vivre ça" a-t-il d'abord écrit sur son compte Twitter.

L'ancien du Barça se projette désormais sur la saison 2020-2021 : "maintenant, il s'agit de recharger nos énergies, de revenir plus fort et avec la même envie de gagner. C'était trop putain ! ALLEZ PARIS" a-t-il poursuivi, de quoi rassurer les supporters parisiens. Pour rappel, Neymar (13 buts, 6 passes en 15 matchs de L1) est sous contrat avec le club de la capitale jusqu'en 2022, et des discussions auraient été entamées dans l'optique d'une prolongation.