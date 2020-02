PSG - Neymar sera bien là contre Dortmund

Alors que Thomas Tuchel avait fait poindre un doute, mercredi soir, en ne pouvant "assurer qu'il sera là à 100%", Neymar devrait bien pouvoir jouer contre Dortmund, dans maintenant quatre jours. Touché aux côtes depuis la réception de Montpellier le 1er février et absent à Nantes, contre Lyon et à Dijon, le milieu offensif brésilien s'est entraîné normalement hier et, d'après L'Equipe, sa participation au 8e de finale aller de Ligue des Champions ne fait plus aucun doute, ni pour lui ni pour le staff parisien.

Il est en revanche moins sûr de le voir débuter à Amiens ce samedi (17h30, 25e journée de Ligue 1), même s'il serait opportun de lui offrir du temps de jeu avant de le relancer au Signal Iduna Park.