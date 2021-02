PSG - Neymar sort du silence après sa blessure

Après l'annonce de ses 4 semaines d'absence, Neymar a publié un message touchant sur Instagram. Le milieu offensif brésilien de 29 ans ne cache pas sa tristesse d'être éloigné des terrains pendant plusieurs semaines et évoque son style de jeu.

"La tristesse est grande, la douleur est immense et les pleurs sont constants. Encore une fois, je vais m'arrêter un moment de faire ce que j'aime le plus dans la vie, c'est-à-dire jouer au football. Parfois je me sens mal à l'aise à cause de mon style de jeu, parce que je dribble et les tacles que je finis toujours par recevoir. Je ne sais pas si le problème c'est moi ou ce que je fais sur le terrain ... Ça m'attriste vraiment. Ça me rend trop triste d'avoir à entendre un joueur, un entraîneur, un commentateur ou autre dire : "il doit prendre", "tombe", "pleure", "gamin" "enfant gâté" etc ... Ça me rend triste et je ne sais pas jusqu’à quand je vais tenir. Je veux juste être heureux en jouant au foot. Rien de plus" a-t-il lâché.