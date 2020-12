PSG - Neymar sort du silence et réagit à sa blessure

En story instagram, Neymar a donné de ses nouvelles après sa sortie sur blessure hier soir face à Lyon. L'attaquant du PSG de 28 ans, qui a passé des examens rassurants ce lundi matin, souffrirait simplement d'une entorse. Et à en croire ses mots, le Ney a visiblement bien eu plus de peur que de mal.

"Ce sont des pleurs de douleur, de désespoir, de peur, de chirurgie, béquilles et autres mauvais souvenirs,... Cela aurait pu être pire mais, une fois de plus, Dieu m'a préservé de quelque chose de sérieux. Récupérer et revenir le plus vite possible !" a-t-il écrit.