PSG - Neymar sur le retour

La vie va peu à peu reprendre son cours du côté du Paris Saint-Germain. Alors que la reprise de l'entraînement est programmée au 22 juin, les joueurs étrangers rentrés dans leur pays natal pendant le confinement reviennent au compte-goutte. Marquinhos a fait son retour en fin de semaine dernière et sera imité ce samedi par Neymar. L'attaquant parisien s'est envolé vendredi depuis le Brésil et est attendu à Paris dans la journée.

Les autres sud-américains devraient suivre en début de semaine puisque d'après L'Equipe, Thiago Silva, Edinson Cavani et Keylor Navas sont attendus en France d'ici à mardi. Les joueurs parisiens pourront donc reprendre l'entraînement et se préparer pour les finales des coupes nationales et la suite de la Ligue des Champions.