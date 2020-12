PSG - Neymar va passer des examens après sa blessure !

Très attendu après la défaite 0-1 face à l'Olympique Lyonnais (résumé et notes), l'entraîneur du PSG Thomas Tuchel a rapidement été interrogé sur Neymar. Toutefois, l'Allemand n'a pas donné énormément de nouvelles concernant la sortie sur blessure de son attaquant. "Neymar ? Il n'y a pas de nouvelles, il est avec les kinés et le médecin et on doit attendre les examens demain" a-t-il simplement déclaré. Paris va croiser les doigts pour espérer rien de grave concernant le Brésilien...

Ligue 1 - 14e Journée Paris 0 - 10 - 1 Lyon Résumé 35' T. Kadewere