PSG - Neymar veut écrire l'histoire du club

Alors que les joueurs du Paris Saint-Germain s'apprêtent à reprendre l'entraînement lundi matin, Neymar en a profité pour faire part sur son site officiel de son excitation et son impatience de retrouver les terrains de football. "Je suis prêt et excité à l'idée de revenir, je pense beaucoup à la Ligue des champions, bien sûr." Privé de fin de saison de Ligue 1, le Brésilien aura tout de même l'occasion de s'illustrer lors des finales des deux coupes nationales, face à Saint-Etienne et Lyon en juillet.

Pour l'Europe, il faudra attendre le mois d'août et le fameux final 8 promis par l'UEFA à Lisbonne. Le PSG est déjà quart de finaliste, et attend la fin des huitièmes pour connaître son adversaire. En attendant, Neymar ne tient plus en place, et souhaite réaliser quelque chose de grand avec le club francilien. "Je suis impatient de retrouver les terrains et, si Dieu le veut, d'écrire l'histoire." De quoi ravir les supporters parisiens.