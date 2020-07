PSG - Nicolas Anelka révèle les raisons de son départ en 2002

À quelques jours de la sortie de son documentaire sur Netflix, Nicolas Anelka est revenu sur son départ de son club formateur, le Paris Saint-Germain, à Liverpool en 2002. Il a justement dévoilé, dans les colonnes du Liverpool Echo, les raisons de son transfert : à savoir Luis Fernandez.

"A cette époque je jouais au PSG mais je n'avais pas de bonnes relations avec le coach. Quand Gérard Houllier a appelé mon agent en disant qu'il me voulait à Liverpool, j'ai immédiatement dit oui. Liverpool était l'un des meilleurs clubs au monde et je souhaitais retourner en Angleterre où le football et le mode de vie me conviennent plus" a-t-il déclaré.