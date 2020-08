PSG - Noël Le Graët 'gentiment agacé' par Leonardo

Ravi par la qualification de l'Olympique Lyonnais, Noël Le Graët est également revenu sur les récentes déclarations de Leonardo, directeur sportif du Paris Saint-Germain. "Le contexte français n'aide pas le PSG à l'approche de la Ligue des Champions", avait-il lâché. "Programmer une finale de Coupe de France après quatre mois sans jouer, pour faire plaisir au président..."

Le président de la FFF a répondu à la déclaration du Brésilien à L'Equipe. "C'est vrai que Leonardo m'agace un peu gentiment", riposte le Breton. "Je n'ai pas compris sa sortie, cette semaine. Ce n'était pas possible de faire jouer les finales à une autre date. On était bien obligé d'engager les équipes françaises sur les dates autorisées par l'UEFA. Il ne faut pas oublier que Saint-Etienne avait encore une chance de se qualifier pour une coupe d'Europe. Le seul regret, c'est la blessure de Mbappé. Et, évidemment, toute la France est déçue pour lui. Je trouve le PSG costaud. Leonardo, heureusement qu'il a eu deux grands matches pour se préparer. Ce n'est pas en gagnant 7 ou 8-0 tous les matches amicaux que le PSG aurait été prêt."