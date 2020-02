PSG - Nouvelle blessure pour Neymar...

Neymar ne sera pas du voyage à Nantes, deux jours seulement après sa fête d'anniversaire. L'attaquant du Paris Saint-Germain est officiellement absent pour une blessure aux côtes.

Dans un communiqué médical publié ce lundi soir sur son site internet, le Paris Saint-Germain a annoncé le forfait de Neymar (27 ans) pour le déplacement à Nantes, programmé demain soir (21h05, Stade de la Beaujoire) dans le cadre de la 23ème journée de Ligue 1. L'attaquant des Rouge-et-Bleu, qui a passé des examens médicaux ce lundi, au lendemain de sa fête d'anniversaire, souffre d’une « lésion chondro-costale survenue en fin de première mi-temps du match face à Montpellier ». Une absence qui peut interpeller puisque, cet après-midi en conférence de presse, Thomas Tuchel n'avait aucunement évoqué ce sujet.

D'après le club, contacté par nos confrères du Parisien, le technicien allemand n'avait pas encore les résultats des examens lorsqu'il s'est présenté devant les médias. Alors, blessure réelle ou blessure diplomatique ? Une seule chose est sûre, les supporters parisiens peuvent être rassurés : ce pépin ne devrait pas éloigner le Brésilien des terrains pendant très longtemps. En effet, Globo Esporte affirme que le numéro 10 (13 buts et 6 passes décisives en 14 matches de championnat) devrait être de retour pour la réception de l'Olympique Lyonnais, dimanche soir (21 heures, Parc des Princes) lors de l'affiche de clôture de la 24ème journée de Ligue 1.

Le cas Abdou Diallo est lui plus problématique et beaucoup moins rassurant. Le défenseur central de 23 ans, également capable de dépanner dans le couloir gauche, s’est blessé à la cuisse droite ce samedi face aux Pailladins et son indisponibilité est estimée entre trois et quatre semaines. Le numéro 22 des Rouge-et-Bleu (16 matches joués en Ligue 1, 1 passe décisive) sera donc forfait pour le huitième de finale aller de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund, le 18 février prochain au Signal-Iduna Park. Arrivé cet été à Paris en provenance... du BvB, il devrait toutefois être remis pour la manche retour, le 11 mars au Parc des Princes.