PSG/OL - Neymar : la réponse de Leonardo à Juninho

Juninho n'a pas été tendre avec Neymar, dans une interview à la presse anglaise, en critiquant son compatriote pour son avidité et son comportement vis-à-vis du Paris St-Germain. Une sortie surprenante, qui a rapidement fait réagir un autre Brésilien, Leonardo. Et le directeur sportif du club de la capitale n'a pas manqué l'occasion d'adresser un message à son homologue de l'OL.

"Je ne comprends pas pourquoi Aulas parle autant du PSG. Et Juninho, maintenant, parle de Paris et de Neymar. Ça serait mieux de parler de leur club", a conseillé Leonardo, contacté par RMC Sport. "Nous, on ne parle pas de la situation de l’OL et je demande à l’OL de ne pas parler de nos joueurs et de notre club."