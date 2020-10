Incident PSG/OM - Les explications de la commission de discipline sur l'affaire Neymar/Alvaro

L'affaire de racisme auquel étaient confrontés Neymar, l'attaquant du PSG, et Alvaro Gonzalez, le défenseur de l'OM, prenait un tournant hier soir. En effet, la commission de discipline de la LFP a rendu son jugement sur cette affaire. Verdict : absence de sanction pour les deux ! Le président de la commission, Sébastien Deneux, s'explique : "Nous avons procédé à deux constats. Le premier : aucun rapport d'officiels, arbitres ou délégués, n'a permis d'établir, ne contenait d'éléments concernant des propos à caractères discriminatoire. Le second, qui ressort du travail de l'instructeur et des auditions du soir, les déclarations des joueurs sont contraires en tous points et qu'aucune des déclarations et des propos qui leur étaient prêtés ne permettaient d'établir de manière claire et précise la nature de ces propos. Nous nous sommes ensuite penchés sur cela. L'instructeur s'était adjoint les services d'un expert labial. Là encore, malheureusement, nous avons constaté que les conclusions de cet expert étaient trop aléatoires et ne constituaient pas un élément tangible pour permettre à la commission de sanctionner. Les expertises labiales n'étant fiables qu'à 30%, donc cette absence de réelle fiabilité constituait un doute et ce doute devait profiter aux deux joueurs "

A propos des échanges entre Hiroki Sakai et Neymar, les experts n'ont pas communiqué à ce sujet : "Le dossier a été ouvert sur l'échange Alvaro-Neymar et la procédure se concentrait là-dessus " explique Sébastien Deneux. Les experts étaient en désaccord sur le sujet : "l'expert labial n'était pas formel. Cela ne collait pas avec ce que les joueurs déclaraient. L'expert précisait bien que la technique n'était pas vraiment fiable. Ce qui laisse la place au doute. Les quelques éléments fournis par les clubs rentraient dès le début en contradiction avec l'expertise diligentée par la Ligue. Les experts entre eux n'étaient pas alignés." Nul doute que cette décision va être commentée dans les jours à suivre...