PSG/OM - Le PSG réagit aux accusations de racisme contre Neymar

Hier, la Cadena COPE annonçait que l'Olympique de Marseille avait des images compromettantes de Neymar lors de PSG-OM. L'attaquant brésilien, qui a accusé Alvaro Gonzalez de racisme, aurait été coupable de propos racistes, cette fois à l'encontre d'Hiroki Sakai. En clair, le Ney aurait qualifié le latéral japonais de "chinois de merde". L'OM aurait retrouvé les images de cette insulte, comme l'a confirmé une source interne à l'AFP.

Ce mercredi, dans Le Parisien, on en apprend un peu plus sur la réaction du club parisien. Les dirigeants se sont montrés étonnés de ces accusations, notamment divulguées 10 jours après la rencontre. D'autant plus que le principal concerné, à savoir Sakai, ne s'est pas exprimé. Le PSG, qui a re-visionné les images, n'a rien trouvé de blâmable et attend, désormais, la convocation de la commission de discipline.