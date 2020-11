PSG - Pablo Sarabia et Mauro Icardi forfaits pour Manchester United

Ce mercredi soir (21 heures, Old Trafford), le Paris Saint-Germain retrouvera Manchester United. Pour cette affiche de la 5ème journée de la phase de groupes (H) de la Ligue des Champions, les Rouge-et-Bleu devront faire sans Pablo Sarabia et Mauro Icardi. Le milieu de terrain espagnol a ressenti "une douleur musculaire lors de la dernière séance d'entraînement", tandis que l'attaquant argentin "a ressenti une douleur aux adducteurs droits", selon les informations dévoilées par le communiqué médical du club parisien.

Juan Bernat (genou) et Julian Draxler (reprise) manqueront également à l'appel face aux Red Devils. Ménagés samedi soir contre les Girondins de Bordeaux (2-2), Keylor Navas et Marquinhos se sont quant à eux entraînés ce lundi et ils devraient être en mesure de tenir leur place contre le club anglais.