PSG - Pablo Sarabia fait le bilan de ses six premiers mois

Arrivé l'été dernier en provenance du FC Séville, Pablo Sarabia ne s'est pas encore imposé dans le secteur offensif parisien, où la concurrence est on ne peut plus rude. Mais le petit ailier espagnol (27 ans), apparu à 20 reprises toutes compétitions confondues (dont 15 titularisations), s'avoue "très content" de ses débuts dans la capitale. "Je n'aime pas m'attribuer une note, mais je suis très content", a-t-il confié à Marca. "Je me sens à l'aise dans le vestiaire et l'intégration se passe très bien. Cela me donne de la confiance et de la tranquillité pour jouer sereinement."

Plutôt du genre à voir le verre à moitié plein, Sarabia a tenté d'expliquer ses statistiques peu reluisantes à mi-saison (4 buts, 5 passes décisives) par sa nécessité d'apporter sa pierre à l'édifice dans le domaine défensif. "Je pense que j'ai mûri au fil du temps. J'ai réalisé que la facette défensive est également importante. De nos jours, les joueurs doivent pouvoir faire les deux. Seules les personnes privilégiées peuvent jouer dans une seule direction", a-t-il poursuivi.