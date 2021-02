PSG - Paredes : "Se préparer de la meilleure façon possible" (compte-rendu)

À la veille des retrouvailles avec le FC Barcelone, à l'occasion des 8èmes de finale aller de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a pris ses quartiers en Catalogne. Leandro Paredes (26 ans), le milieu de terrain argentin des Rouge-et-Bleu, a eu les honneurs de la conférence de presse d'avant-match. Extraits choisis.

Ses souvenirs du (6-1) de mars 2017

"Je me souviens seulement du résultat, c’était il y a longtemps. Le plus important est le match de demain, on pense seulement à ça".

Comment faire face à Lionel Messi ?

"Cela changera nos responsabilités au niveau de la défense. Nous allons essayer de faire de notre mieux pour que le match soit pour nous, avec le ballon, et qu'ils ne puissent pas nous mettre en difficultés".

La rumeur Lionel Messi au PSG

"Oui, on a en beaucoup parlé dans le vestiaire, mais je ne veux plus en parler. Je pense au match de demain, on doit se préparer de la meilleure façon possible pour demain".

Son nouveau rôle dans l’équipe

"Je me sens bien et en confiance. Mauricio m’a offert cette confiance, je vais en profiter et je vais répondre sur le terrain".

Plus de pression sur Kylian Mbappé ?

"Oui, les absences sont importantes pour nous mais notre équipe est très large et avec des très grands joueurs. Il faut jouer de notre mieux".

Le Barça favori avec les absences d'Angel Di Maria et Neymar ?

"Je ne sais pas s’il y a un favori. Les deux équipes jouent bien au football et ce sera difficile pour les deux. La confrontation va être indécise".

Ce match arrive-t-il au meilleur moment ?

"Les matches ont toujours été difficiles contre le Barça. À nous de voir comment on doit préparer ce match pour mieux réussir demain".