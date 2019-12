PSG - Paredes rêve d'un titre avec un autre club

Annoncé proche d’un départ, Leandro Paredes vient de confirmer le peu de considération qu’il accordait au Paris Saint-Germain. Interviewé par ESPN, il a confié son désir de retourner en Argentine pour y jouer les premiers rôles, lui qui n’a jamais réussi à s’imposer dans le club de la capitale malgré deux dernières prestations abouties : "Je l'ai déjà dit plusieurs fois : je ne veux pas retourner à Boca dans le but d'y prendre ma retraite. Je me donne beaucoup de temps en Europe mais si je retourne au club, je veux être en pleine forme".

Formé à Boca Juniors, l’Argentin de 25 ans avait pris son envol pour l’Europe à l’âge de 20 ans (2014). Le joueur sous contrat jusqu’en 2023 en a rajouté une couche un peu plus tard : "Je préfère retourner à Boca et gagner la Copa Libertadores, que de gagner la Ligue des champions avec le PSG et qu'on me donne le Ballon d’or". Ce n’est pas avec ce genre de déclaration qu’il va changer son futur, qui s’inscrit bien loin du PSG.