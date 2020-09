PSG - Paris communique sur l'état de santé de Kylian Mbappé

Dans son communiqué médical publié ce jeudi après-midi sur son site internet, le Paris Saint-Germain n'a pas donné que des nouvelles de Juan Bernat. Le club de la Capitale s'est notamment épanché sur l'état de santé de Kylian Mbappé. L'attaquant international français "continue son travail individuel de façon normale", suite à des tests et examens pratiqués hier qui se sont révélés rassurants. "Plus d’informations seront communiquées ces prochains jours", précisent les Rouge-et-Bleu. Thilo Kehrer va, quant à lui, opérer sa reprise individuelle ce vendredi. Enfin, Marco Verratti a repris l’entrainement individuel ce matin et est espéré dans le groupe demain.