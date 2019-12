PSG - Pastore confiant pour le PSG en Ligue des Champions

L’actuel joueur de la Roma Javier Pastore est revenu sur le plateau de Téléfoot sur ses prévisions quant au parcours de son ancien club, le Paris Saint-Germain (2011-2018), en Ligue des Champions cette année. "Pour moi, le PSG a beaucoup mûri à tous les niveaux. Mbappé est incroyable, il a tout pour être le meilleur du monde avec Neymar, Di Maria, Icardi. Avoir la chance d’avoir 4 ou 5 joueurs de ce calibre, tu as plus de chance de passer et d’atteindre les demi-finales", a-t-il livré.

L’Argentin (30 ans) s'est voulu confiant et voit le club de la capitale atteindre le dernier carré de la compétition, stade sur lequel les Parisiens version QSI butent. Espérons que ses paroles soient de bon augure pour le club de la capitale, toujours en quête du prestigieux titre européen.