PSG - Pastore revient sur son départ du club

Après sept ans passés au club, Javier Pastore a quitté le Paris Saint-Germain à l'été 2018, pour rejoindre Rome. Dans la capitale française, l'Argentin a marqué le club et ses supporters par ses coups de génie et sa classe. Sans des blessures à répétition, l'histoire aurait même pu être plus belle pour le natif de Cordoba, qui garde une forte attache à ce club. Pour Téléfoot, il est revenu sur les raisons de son départ.

"J'ai senti que c'était le moment de quitter Paris. Peut-être que si j'avais eu une meilleure condition physique et si j'avais joué un peu plus les dernières années j'aurais prolongé. Le club voulait me prolonger et que je finisse ma carrière à Paris. Mais je ne me sentais plus capable d'aider l'équipe" a confié Pastore, avant de s'exprimer sur la possibilité de revenir un jour en France. "A Marseille ? Non, Marseille non, jamais. Mais on ne peut jamais savoir, je ne ferme la porte à aucune autre équipe. Il y a des clubs intéressants comme Lyon qui est un club symbolique mais il y a aussi d'autres bonnes équipes."