PSG - Pierre Ménès et les larmes de Neymar

Auteur d'un but au match aller et d'un but au retour, Neymar a été l'un des grand artisans de la qualification du Paris Saint-Germain pour les quarts de finale de la Ligue des Champions contre Dortmund (victoire 2-0 hier, 3-2 en cumulé). Le Brésilien, hier, n'a d'ailleurs pas retenu ses larmes hier soir au coup de sifflet final de la rencontre, au moment de célébrer la victoire avec ses coéquipiers. Pour Pierre Ménès, ses pleurs sont un symbole de son investissement au PSG.

"Et puis on voulait voir Neymar dans un match à élimination directe avec Paris. On l'a vu : un but à l'aller, un au retour. Ses larmes de joie à la fin du match en disent long sur son investissement. On a tellement douté, on a tellement dit qu'il n'était qu'un mercenaire de passage... Les images qu'on a vues montrent clairement le contraire", a-t-il déclaré.