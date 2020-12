PSG - Pierre Webo adresse un message au PSG après l'incident raciste lors de la rencontre face à Basaksehir

Ce mardi, le match entre le PSG et Basaksehir a été marqué par l'interruption de la rencontre à la 13ème minute. Les joueurs stambouliotes ont refusé de continuer à jouer après que le quatrième arbitre ait demandé à l'arbitre principal de mettre un carton à Pierre Webo. Pour désigner ce dernier, Sebastian Coltescu a utilisé le terme roumain "negru" qui signifie "noir" en français. Après cet incident, les joueurs des deux équipes sont rentrés aux vestiaires et la rencontre a été reportée au lendemain avec un nouveau corps arbitral. Quelques jours après l'incident, Pierre Webo est revenu sur cette affaire et a tenu à adresser un message au Paris Saint-Germain.

"Neymar, Marquinhos et Leonardo m'ont appelé. Ils étaient dans le couloir et ils m'ont dit : "on est désolé pour ce qui s'est passé mais tu as notre soutien. Ne t'inquiète pas, on est avec toi, on ne reprendra pas le jeu. On n'accepte pas ce genre de mots dans le football". Je n'ai pas réalisé jusqu'à ce que je sorte du vestiaire mais le couloir était incroyable. Neymar, Mbappé, Diallo, tous les joueurs étaient là. Je suis sorti parce que Leonardo m'avait appelé pour me parler dans le couloir. (...) Je veux remercier tous les joueurs du PSG, le club et tous ceux qui étaient là pour leur solidarité" a déclaré l'entraineur adjoint de Basaksehir lors d'un entretien accordé au Daily Mail.