PSG - Plus de 400 salariés placés en chômage partiel

Depuis maintenant plusieurs mois, la pandémie liée au Covid-19 a déclenché une crise économique dans le monde du football. Les clubs français sont particulièrement touchés après que Mediapro ait abandonné ses droits télévisuels après avoir refusé de payer à la Ligue de Football Professionnel ses traites s'élevant à plusieurs centaines de millions d'euros. Depuis, les équipes de l'Hexagone tentent de trouver des solutions pour limiter les dépenses et faire rentrer un peu d'argent.

Du côté du PSG, depuis le 4 janvier dernier ce sont plus de 400 salariés qui ont été placés au chômage partiel selon France Bleu Paris. Ce sont donc plus de la moitié des employés du club de la capitale (700 personnes) qui se retrouvent à ne pas aller au travail entre un et cinq jours par semaine. Si les services marketings, comptabilités ou encore juridiques sont touchés, la partie sportive n'est quant à elle pas impactée par cette mesure.