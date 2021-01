PSG - Plus de passe-droit pour Mbappé et Neymar

Mauricio Pochettino est arrivé depuis bientôt un mois au Paris Saint-Germain au détriment de Thomas Tuchel qui a été licencié avant les fêtes de Noël. Après plusieurs semaines à la tête du groupe parisien, les langues se délient et certains comparent déjà les deux coachs. "L'échauffement est très poussé avec Pochettino, cela équivaut à un entraînement avec Tuchel. Ils travaillent" souligne notamment l'entourage d'un cadre parisien dans le journal L'Equipe.

Parmi les principaux points relevés, on note du côté du centre d'entraînement Ooredoo que le technicien argentin n'a pas la même méthode de gestion de ces stars. Alors que l'entraineur allemand avait plutôt pour habitude de protéger Neymar en l'utilisant comme joker lors des oppositions afin qu'il s'économise en phase défensive, le nouveau coach du PSG a demandé au Brésilien et à Mbappé d'aider leurs coéquipiers à la perte du ballon et d'apporter une certaine attention aux efforts défensifs. "Elle (la direction) cherchait un coach plus à même de cadrer les joueurs, ayant moins peur de leur dire oui ou non, alors que Tuchel, surtout sur la fin, avait perdu de l'influence. Neymar et Kylian Mbappé avaient un peu tendance à faire ce qu'ils voulaient" a dévoilé une source proche du vestiaire.