PSG - Pochettino : "Brest, la meilleure manière de préparer Barcelone" (compte-rendu)

Le Paris Saint-Germain se déplacera sur la pelouse du Stade Brestois 29, ce samedi soir (21h10, Stade Francis-Le Blé) à l'occasion des 16èmes de finale de la Coupe de France. À la veille de cette affiche et à quatre jours de la réception du FC Barcelone en Ligue des Champions, Mauricio Pochettino, l'entraîneur des Rouge-et-Bleu, a répondu aux questions de la presse. Extraits choisis.

La Coupe de France

"C'est une épreuve importante, qui implique tous les clubs du pays. Tout le monde aime y participer. Le format, aussi, est spécial, avec des matches à élimination directe qui sont perçus comme une finale à chaque fois".

Keylor Navas ou Sergio Rico dans les buts

"Je n'ai pas encore décidé de l'équipe, ça se fera demain".

L'état de forme de Neymar

"Il ne sera pas dans le groupe pour le match face à Brest, mais on est très content de son évolution et on verra dans les prochains jours s'il pourra faire partie du groupe pour Barcelone".

Le match retour face au Barça déjà dans les têtes ?

"On pense seulement au match de coupe de France, demain. C'est la meilleure manière de préparer celui contre Barcelone. On sait que ce sera une rencontre difficile. Brest ne nous rendra pas la tâche facile".

Le rôle de Maurizio Pochettino, son fils

"Je suis très content, il a quitté Tottenham pour Watford et c'était une décision difficile. Il est maintenant avec l'équipe première. Il essaie de donner le meilleur. C'est un super gars. Je suis très content. Nous sommes très reconnaissant à Watford de lui donner la possibilité de construire sa carrière. J'essaie de le soutenir comme un parent normal. Je lui parle en tant que père, pas en tant que coach du PSG ou ancien joueur et on a une très bonne relation".

Des inquiétudes sur la situation des joueurs sud-américains par rapport à la trêve internationale ?

"C'est un sujet difficile à aborder en ce moment. Ce qui est sûr, c'est que c'est compliqué, parce que c'est un sujet qui concerne les fédérations et les gouvernements de chaque pays. La FIFA, aussi, est concernée. C'est difficile de trouver un équilibre entre les intérêts de chacun. Tout le monde travaille pour trouver la meilleure solution, la plus équitable. En cette période de pandémie, c'est un facteur déterminant pour les compétitions. Il faut protéger les joueurs et les staffs, qui sont en contacts permanents avec eux. De toute façon, le club est à disposition des instances pour trouver cette solution".

Le futur de Kylian Mbappé

"On a une relation très naturelle et très bonne depuis deux mois. C'est une personne que j'apprécie. Après, c'est toujours une décision qui concerne deux parties : le joueur et le club. Le club veut qu'il reste. Moi aussi. De mon point de vue, c'est un joueur très important pour l'équipe. On espère qu'il pourra rester plusieurs années au PSG".