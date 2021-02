PSG - Pochettino : "Gagner la Ligue 1, qui est notre objectif prioritaire" (compte-rendu)

À la veille de la réception du Nîmes Olympique, ce mercredi soir (21 heures, Parc des Princes) dans le cadre de la 23ème journée de Ligue 1, Mauricio Pochettino était en conférence de presse. L'entraîneur du Paris Saint-Germain est revenu sur le revers surprise à Lorient (3-2) puis s'est projeté sur les prochaines échéances. L'occasion de rappeler que la priorité du club reste le championnat.

La défaite de Lorient

"On doit avoir une réaction, on a besoin de gagner les trois points demain".

L'absence de Keylor Navas et le niveau de Sergio Rico

"C'est important d'avoir tous les joueurs, de maintenir une concurrence. On a une équipe complète pour jouer toutes le compétitions. On est très contents de Sergio Rico et de son niveau dans l'équipe".

Le niveau des jeunes

"Je suis content avec les jeunes. Ils ont un très bon niveau. C’est dommage qu’on n’ait pas beaucoup d’espace pour eux, mais j’aime beaucoup travailler avec des jeunes joueurs, surtout avec un tel niveau".

Le visage actuel de l'équipe

"On doit s’améliorer collectivement. J’assume ma responsabilité, bien entendu. On a perdu le match à Lorient en deux actions. On cherche des solutions. On n’a pas beaucoup de temps pour s’entraîner, mais on discute pour essayer de trouver des solutions".

Son bilan après un mois à la tête de l’équipe

"C’est trop tôt pour faire un bilan. On a eu trop peu de matches et d’entraînements. Je suis très content de la disponibilité des joueurs. Il nous faut du temps pour s’entraîner et créer une équipe forte pour gagner des matches".

La Ligue 1, objectif prioritaire

"On est arrivé avec les circonstances que vous connaissez. On assume notre grande responsabilité. L’objectif est de gagner, d’optimiser l’équipe. On veut gagner la Ligue 1, qui est notre objectif prioritaire et il y a du temps pour le faire".

L’absence de Marco Verratti

"Marco est un grand joueur, très important pour l’équipe. Mais son absence n’est pas une excuse. On aurait pu gagner à Lorient sans lui".

Un mercato hivernal sans recrue

"Quand un nouveau staff arrive, le plus important, c’est de connaître l’ensemble des joueurs. On verra en fin de saison, si on a rempli les objectifs du club".