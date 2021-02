PSG - Pochettino : "L'histoire, c'est l'histoire, et là, c'est une réalité différente" (compte-rendu)

En conférence de presse, Mauricio Pochettino, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, s'est montré plutôt confiant à la veille de retrouver le FC Barcelone, dans le cadre des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions.

Son sentiment avant le match

"C'est vrai que c'est un match spécial. Quand on s'est engagé avec le PSG, il y a seulement quarante jours, on sentait que cette date du 16 février était très importante. On le sent partout dans l'équipe d'ailleurs. Il est clair que c'est un objectif clair du club de gagner cette compétition".

L'équipe est-elle prête ?

"Bien sûr que l'équipe est toujours prête. Aucun entraîneur ne dira le contraire avant un match. Les conditions sont ce qu'elles sont, mais on sera prêt demain".

L'historique contre le Barça

"Je suis très calme. L'histoire, c'est l'histoire, et là, c'est une réalité différente, avec un groupe différent. On ne peut pas changer le passé mais on peut construire un meilleur futur. C'est l'idée du club".

Le rôle de Kylian Mbappé

"J'attends ce que j'attends toujours de grands joueurs comme Kylian. Je suis très content de ses performances depuis le début. Chaque joueur a son rôle et doit le suivre. Il est clair que les absences sont importantes mais on a une équipe très motivée pour jouer ce match".

Le vestiaire du PSG

"Je l'ai déjà dit dans certaines interviews : j'ai trouvé une équipe formidable, qui suit nos instructions et qui veut construire ensemble. Notre idée et de créer une identité, une identité unique car chaque club est différent. En arrivant, nous avons trouvé une équipe merveilleuse, qui s'entend bien. Tout le monde est amis et aime jouer ensemble".

Son avis sur le Barça

"Les nouveaux entraîneurs ont toujours besoin d'un certain temps pour répondre au projet, aux besoins, et voir les résultats de la philosophie mise en oeuvre. Le Barça, après huit mois avec Ronald Koeman, a beaucoup évolué. Tous les coaches ont besoin d'un certain temps. Koeman l'a eu. Et son équipe est beaucoup plus solide. Ce n'est pas une surprise pour moi. J'admirais Koeman en tant que joueur, je l'admire aujourd'hui en tant que coach".