PSG - Pochettino : "Mbappé, c'est un joueur extraordinaire et incroyable"

Après sa défaite face à l'AS Monaco (0-2) de dimanche dernier, le Paris Saint-Germain a parfaitement corrigé le tir en s'imposant largement sur la pelouse du Dijon FCO (0-4, analyse et notes), ce samedi après-midi. Au sortir de cette belle victoire glanée dans le cadre de la 27ème journée de Ligue 1, Mauricio Pochettino, l'entraîneur des Rouge-et-Bleu, a salué la très belle prestation de Kylian Mbappé, auteur d'un doublé et d'une copie pleine face à la lanterne rouge.

"Pour Kylian Mbappé, c'est un joueur extraordinaire et incroyable. Nous étions tous déçus de son match contre Monaco. Il n'y avait rien de particulier avec lui. Il a sa personnalité et son caractère. Il est resté calme et a travaillé pour être prêt aujourd'hui", a indiqué le technicien argentin au sujet de son attaquant français.