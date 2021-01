PSG - Pochettino : "Tous les joueurs doivent se tenir prêts à jouer"

À l'occasion de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match, Mauricio Pochettino s'est présenté face à la presse avant le déplacement du Paris Saint-Germain à Lorient dimanche à 15 heures. Interrogé sur la gestion de son effectif , le technicien argentin a laissé entendre à ses joueurs que rien n'était acquis.

"Chaque semaine et pour chaque match, les joueurs s'entraînent pour avoir une chance de jouer. Nous sommes un staff ouvert à l'idée de faire des changements dans l'équipe. Il y a toujours des possibilités d'améliorer l'équipe. Tous les joueurs, qu'ils participent moins ou plus aux matchs, doivent se tenir prêts à jouer. Ensuite nous ferons nos choix pour améliorer l'équipe et son rendement" a t-il expliqué.