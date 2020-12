PSG - Pochettino aime le club selon Luis Fernandez

Alors que Thomas Tuchel devrait selon toute vraisemblance être licencié de son poste d'entraîneur du Paris Saint-Germain, son successeur serait déjà tout trouvé en la personne de Mauricio Pochettino (48 ans). L'ancien défenseur argentin a déjà joué au PSG entre 2001 et 2003, une période où il a côtoyé Luis Fernandez en tant que coach. Dans les colonnes de France Football, ce dernier s'est réjoui de la future arrivée de l'ex entraîneur de Tottenham et Southampton.

"Il connaît la maison, il connaît le club. Il rassemble. Les joueurs vont l'aimer. Il a ce côté humain, cette approche, cet échange pour les mettre dans les meilleures dispositions pour qu'ils puissent s'exprimer. Il aime beaucoup le PSG, il me l'a toujours dit. Son passage au club a été quelque chose qu'il a apprécié. Il a apprécié les supporters et les supporters lui ont témoigné aussi cette affection. Il y a une bonne connexion. Pochettino, c'est un style où il réussit à mélanger tout ce que l'on aime quand on est joueur de football. Quand on a un entraîneur comme Mauricio, on a envie de se battre pour lui, on a envie de jouer pour lui, on a envie de faire des choses pour lui", a détaillé Luis Fernandez.