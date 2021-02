PSG - Pochettino confirme la blessure de Neymar aux adducteurs

Contrairement à Moise Kean, qui s'est voulu plutôt rassurant, Mauricio Pochettino n'a pas eu le même discours concernant l'état de santé de Neymar. Le Brésilien s'est visiblement blessé aux adducteurs après un duel avec Steeve Yago (victoire face à Caen 1-0) et le technicien argentin ne veut pas s'avancer concernant un pronostic de santé... "Neymar ? C'est difficile à dire maintenant. On verra demain, on verra avec le docteur. Je ne vois pas le futur, pour le moment c'est difficile de se prononcer. Est-ce que ça va vraiment l'affecter ? J'ai besoin de plus d'informations pour me prononcer. Ce sont les adducteurs" a-t-il déclaré.

Quelques minutes plus tard, en conférence de presse, Pochettino a poursuivi son discours. "Il est sorti blessé, touché à l'adducteur, il sera examiné demain pour voir quel type de blessure il a. La réalité c'est qu'on ne connaît pas l'étendue de la blessure, on en saura plus demain, tant qu'on n'aura pas les examens on ne pourra pas en dire plus. (...) Il n’y a pas de regrets d’avoir fait jouer Neymar. Il était en condition pour jouer. Ce sont des choses qui arrivent..."