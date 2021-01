PSG - Pochettino content de la conccurence entre Icardi et Kean

Mauricio Pochettino est satisfait de la concurrence qui s'installe dans son effectif, notamment en attaque entre Mauro Icardi et Moise Kean. Le PSG a remporté le Trophée des champions contre l'OM grâce notamment à un but de l'Argentin (2-1).

"Je suis content d'avoir plus de joueurs. On récupère des joueurs petit à petit et Mauro est l'un de ceux-là. Ça va nous amener de la concurrence et augmenter le niveau. Je suis content de lui mais aussi de Moise Kean. Ils ont chacun des caractéristiques différentes, l'un a plus d'expérience. Mais j'ai regardé le calendrier, il y aura beaucoup de matchs et c'est important d'avoir tous les joueurs" a-t-il déclaré.