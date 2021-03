PSG - Pochettino content du retour de Verratti et Di Maria

Lors de la qualification pour les 8èmes de finale de la Coupe de France du PSG face à Brest (0-3), Mauricio Pochettino s'est réjouit du retour sur les terrains d'Angel Di Maria et Marco Verratti. De bon augure en vue du match retour des 8èmes de finale de la Ligue des Champions face à Barcelone ce mercredi.

"Le football est un jeu collectif, même si les individualités sont important. Marco est une pièce importante de cet effectif, mais ce n’est pas nouveau. Ce qui est essentiel, c’est de mettre les individualités au service du collectif. C’est ainsi que l’on sera encore plus fort pour les matches. On construit une équipe qui sera difficile à battre", a confié le technicien argentin, et de poursuivre en évoquant le retour d'Angel Di Maria : "Il y a encore plusieurs jours pour décider de l’équipe qui débutera mercredi. Je suis satisfait de ce qu’Angel a fait ce samedi, surtout qu’il n’avait plus joué depuis le match de Marseille. C’est une très bonne chose qu’il soit revenu".