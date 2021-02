PSG - Pochettino donne des nouvelles de Marco Verratti

Absent lors de la victoire contre Nice ce samedi (2-1), le milieu du Paris Saint-Germain Marco Verratti est incertain pour le huitième de finale aller de Ligue des Champions contre Barcelone. Après la rencontre, le technicien du club de la capitale Mauricio Pochettino a donné des nouvelles de "Petit Hibou", avant de rester évasif concernant le onze aligné contre les Catalans mardi soir.

"Marco s'est entraîné aujourd'hui, il continue de ressentir une petite gêne après le coup reçu à Marseille. On verra comment cela va évoluer dans les prochains jours, d'ici mardi (...) On verra en arrivant à l'hôtel l'état de forme des uns et des autres, on discutera", a avoué l'Argentin.