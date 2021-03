PSG - Pochettino est catégorique, Mbappé a "le potentiel" pour succéder à Messi et CR7

Dans une interview donnée à l'Agence France Presse, Mauricio Pochettino, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, a chanté les louanges de Kylian Mbappé (22 ans). Pour le technicien argentin, l'attaquant international français (39 sélections, 16 buts) figure "déjà parmi les meilleurs du monde" et "le potentiel" pour prendre la succession de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo au sommet du football mondial. "Il ne lui manque rien d'autre que le temps. On ne peut pas accélérer le processus", a ajouté le tacticien des Rouge-et-Bleu chez nos confrères de l'AFP, et de conclure : "Il lui faut du temps pour étoffer son CV, pour obtenir la reconnaissance qu'il mérite et qu'il obtiendra".