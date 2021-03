PSG - Pochettino évoque une mise au vert

Depuis quelques jours, L'Equipe et RMC annoncent que Mauricio Pochettino, l'entraineur du Paris Saint-Germain, préparait une mise au vert pour les joueurs du club de la capitale avant le match retour contre le FC Barcelone, mercredi en Ligue des Champions. Une rumeur qui a amusé l'Argentin en conférence de presse.

"Pourquoi vous riez ? Ils savent déjà ?", a lancé le coach parisien à son adjoint, avant de s'adresser aux journalistes. "Je n'aime pas les mises au vert. Mais parfois, l'équipe a besoin de se concentrer, parfois non. On a convenu qu'après ces semaines avec de nombreux blessés, des problèmes avec le virus, que c'est important d'être à l'hôtel, de s'entraîner, se détendre pour préparer le match de la meilleure manière possible. La concentration est nécessaire. On le fait par nécessité", a-t-il avoué.