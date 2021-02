PSG - Pochettino fait durer le suspense pour Verratti

Mardi soir (21 heures, Camp Nou), le Paris Saint-Germain retrouvera le FC Barcelone, à l'occasion des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Face au club catalan, les Rouge-et-Bleu devraient enregistrer le retour de Marco Verratti. Absent lors de la réception de l'OGC Nice, le milieu de terrain italien (28 ans) va mieux et est bien présent dans le groupe parisien.

En conférence de presse il y a quelques minutes, Mauricio Pochettino, l'entraîneur du club de la capitale, a fait durer le suspense concernant la possible titularisation du joueur transalpin : "Il faut avancer pas à pas. Il faut analyser Marco aujourd'hui à l'entraînement. Nous avons une stratégie, un plan de jeu, et, en fonction des formes, on prendra les décisions qu'il faut", a lancé le technicien argentin.