PSG - Pochettino veut "gagner une autre fois" face au Barça

Le mercredi 10 mars prochain (21 heures, Parc des Princes), le Paris Saint-Germain retrouvera le FC Barcelone, dans les cadre des 8èmes de finale retour de la Ligue des Champions. Malgré la large et éclatante victoire obtenue à l'aller en Catalogne (1-4), Mauricio Pochettino, l'entraîneur des Rouge-et-Bleu, se méfie toujours de la formation catalane, qu'il compte bien battre une seconde fois consécutive pour accéder au tour suivant.

"En football tout est possible, le plus incroyable peut arriver, en positif comme en négatif. Des fois l'impensable peut arriver", a rappelé le technicien argentin dans une interview donnée à l'AFP. "Mais nous sommes positifs. Et nous préparons chaque match de la même manière, avec toujours la mentalité de générer des sentiments positifs et de penser que nous devons encore gagner une autre fois pour aller au tour suivant", a poursuivi le tacticien, et de conclure : "On doit se préparer à toutes les difficultés, pour être solides, pour être forts mentalement, pas seulement pour le match retour mais pour chaque match".