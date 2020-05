PSG - Pour Emery, Mbappé peut 'marquer une époque' au Real Madrid

Comme l'ensemble de la planète, Unai Emery n'a pas tardé à s'apercevoir du talent de Kylian Mbappé. L'entraîneur espagnol, actuellement sans club, a pu s'en rendre compte lorsque l'attaquant parisien évoluait sous ses ordres dans la capitale française lors de la saison 2017-2018. A l'occasion d'une interview accordée au journal AS, l'ancien coach du Paris SG s'est positionné clairement sur l'avenir du joueur. Selon lui, Mbappé aurait tout intérêt à rejoindre le Real Madrid où il pourrait écrire son histoire comme l'ont fait de nombreuses légendes avant lui, dont son idole, Cristiano Ronaldo.

"Il est clair qu'il a les qualités pour marquer une époque du Real. Dans quel championnat je lui conseillerais de jouer ? Quand j'étais en France, j'étais content de pouvoir profiter de lui. Et quand j'étais en Angleterre, j'aurais aimé qu'il soit là. Et si je devais retourner un jour en Liga, j'aimerais qu'il joue à ce moment-là. Il y a sûrement des choses au PSG qui le comblent, d'autres moins, et il y a peut-être de la place pour le Real Madrid. Nous avons la chance de pouvoir exporter les deux meilleures équipes au monde, à savoir le Real Madrid et le FC Barcelone. J'aimerais bien que ces deux équipes continuent d'attirer les meilleurs joueurs du monde" a déclaré Emery. Pas sûr que ce message réjouisse les supporters parisiens.