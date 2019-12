PSG - Pour Ibrahimovic, Mbappé est 'au-dessus du lot'

Le rôle du personnage imbu de lui-même qu'il joue depuis des années empêche Zlatan Ibrahimovic d'être trop élogieux envers ses pairs, mais l'attaquant suédois a dérogé à ses principes au moment d'évoquer Kylian Mbappé. Après avoir dit toute son admiration pour Ronaldo ("le vrai est brésilien") dans une interview au magasine GQ Italie ce mois-ci, il l'a comparé à l'étoile montante du football français. "Aujourd'hui, je n'en vois plus beaucoup des joueurs comme Ronaldo. Il y a peut-être Mbappé, qui sort du lot. Il fait la différence. Il est jeune, il doit continuer à travailler dur. C'est déjà une star", a expliqué le Z.

Et alors que Mbappé (21 ans), champion du Monde depuis un an et demi déjà, accumule les records de précocité, son prédécesseur à la pointe de l'attaque parisienne espère qu'il ne se laissera pas griser par le succès. "J'espère qu'il aura toujours faim et qu'il sera toujours passionné par le foot, pour continuer à progresser et accomplir encore plus", poursuit Ibrahimovic. "C'est dur de garder la tête froide."