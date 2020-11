PSG - Pour Marquinhos, la piteuse prestation des Parisiens est en partie due aux blessures

Le Paris Saint-Germain s'est imposé (1-0) dans la difficulté face au RB Leipzig. Après une prestation très laborieuse, les Parisiens remportent trois points extrêmement important pour leur avenir en Ligue des champions. Interrogé au micro de RMC Sport après la rencontre, Marquinhos a avoué se satisfaire de la bonne opération comptable.

"Oui c’est clair (que c'était une match compliqué). C'était un match très important, c'est un défi, un vrai test qu’on passé aujourd’hui. On est content c’était difficile mais encore une fois on a prouvé. Y a beaucoup de choses qui se passent et que peut-être les gens ne savent pas. Il y avait des douleurs et des blessures. Mais encore une fois le plus important c’était la victoire, on a obtenu les 3 points qui vont être très important pour la suite. Pour moi c’était mieux en seconde mi temps, leurs latéraux jouaient très haut on pouvait mieux presser avec Florenzi et de l’autre coté pareil. Derrière on se sentait mieux pour défendre et plus en sécurité pour attaquer" a déclaré le Brésilien.